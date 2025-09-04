Reprodução: Instagram/@rodrigofaro Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento

O apresentador Rodrigo Faro, 51, presenteou uma de suas funcionárias com um apartamento. Ao compartilhar o vídeo na última quarta-feira (3), mostrando a reação de Ana, ele explicou que ela "faz parte da família" e trabalha com eles há 15 anos.

"E o sonho se realizou… Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado, Senhor, por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para a nossa família!!" , escreveu Rodrigo Faro.

A colaboradora se emocionou ao entrar em seu novo lar, que continua na fase final de reforma. Ana abraçou o apresentador e sua esposa, Vera Viel. Os fãs elogiaram a atitude de Rodrigo, que havia sido revelada no ano passado.

Na ocasião, o humorista Rafael Cunha estava na mansão do apresentador e revelou a história após uma conversa com Ana. "Esse homem é maravilhoso, ele é um homem de Deus. Ele realizou o sonho da minha vida" , contou ela.

Rodrigo Faro esclarece rumores de rusga com Marcos Mion

Rodrigo Faro quebrou o silêncio sobre uma suposta briga com Marcos Mion. Em entrevista ao portal Leo Dias, o participante do Dança dos Famosos negou qualquer tipo de desentendimento com o colega de profissão.

"Nunca houve nada da minha parte contra o Mion, nem da parte dele contra mim. Não sei de onde tiraram isso", disse Faro. O apresentador fez questão de enfatizar: “De verdade, não tem absolutamente nada", reforçou.

O ex-apresentador dominical chegou a mencionar uma fala recente de Mion e o elogiou:

"Vi a entrevista dele e achei muito legal o que ele falou. É super verdadeiro ele dizer: ‘Tem espaço para todo mundo, tomara que o Faro venha para a Globo'" , contou.

E ainda completou:

"É sobre isso. Não existe essa de ficar torcendo contra o outro. Ninguém tira o espaço de ninguém - cada um tem seu talento, seu brilho - e a televisão tem espaço para todo mundo" , reiterou Rodrigo.

Por sua vez, Marcos Mion, atual comandante do Caldeirão, também se pronunciou sobre os rumores de atrito. Ele explicou o motivo de, até então, não seguir Faro nas redes sociais.

"Vou ser muito sincero, abrir meu coração, me expor. Não é que eu não siga o Rodrigo. Adoro o Rodrigo, torço por ele e tomara que ele fique. Tem espaço para todo mundo, vai ser demais ter ele aqui" , afirmou.