Reprodução/Instagram/@marialdgg/@whinderssonnunes Maria Lina fala sobre morte do filho com Whindersson Nunes

Maria Lina, de 26 anos, desabafou sobre a morte do filho - João Miguel, fruto de seu antigo relacionamento com Whindersson Nunes - que faleceu 30 horas após um parto prematuro de 22 semanas, em maio de 2021.

"A gente dá importância a tanta coisa... Eu acredito que qualquer dor é dor" , iniciou.





"O que tem importância é o que o dinheiro não pode comprar. Tudo o que o dinheiro compra é barato demais. Se eu pudesse, teria feito qualquer coisa pelo meu filho. Eu moraria numa quitinete com o meu filho, não tem problema... O dinheiro não compra saúde, muitas vezes. A saúde do meu filho não foi possível comprar naquele momento. Ele não resistiu" , frisou.

Possível volta com Whindersson

Em agosto, a influencer reagiu a uma fala do humorista após ele falar que gostaria de voltar com ela.

"Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive" , começou.

"Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação é incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora" , frisou.

Por fim, na época, ela reiterou que deseja o melhor para o ex-namorado e não esconde admiração pelo piauiense.

"Eu admiro muito ele, eu quero muito que ele seja muito feliz, tenho certeza que ele também quer isso de mim, eu seguindo um caminho, ele seguindo outro. A gente se respeita muito e deseja só o melhor um para o outro, e assim sempre será, do que depender de mim, com certeza, e do que depender dele também, tenho certeza que sim" , completou.