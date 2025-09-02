Reprodução/Globo Como foi a estreia de William Bonner à frente do JN

Após quase três décadas à frente do principal telejornal do país, William Bonner anunciou sua saída do Jornal Nacional . A decisão foi comunicada pela Rede Globo nesta segunda-feira (1º), coincidindo com os 56 anos de existência do programa.

Bonner ingressou na Globo em 1986 e tornou-se âncora do JN em 1996, após atuar como substituto em diversas ocasiões. Sua estreia oficial como titular ocorreu em 1º de abril, dividindo a bancada com a jornalista Lillian Witte Fibe.

Naquele dia histórico, o telejornal abriu com reportagens marcantes sobre corrupção, segurança e saúde pública, encerrando com o tradicional “Veja agora, no Jornal Nacional”, frase que consolidaria sua identidade no comando da atração.

Em entrevista ao "Vídeo Show", Bonner relembrou com humor sua primeira experiência como apresentador substituto, ao lado do lendário Cid Moreira.

“A imagem que mais me marcou foi ver o Cid de perfil. A vida inteira eu só tinha visto ele de frente, e pensei: ‘O que estou fazendo aqui ao lado dele?’” , contou, arrancando risadas ao relembrar o momento que, na época, lhe parecia intimidador.

Durante 29 anos, Bonner construiu uma trajetória que se tornou referência no jornalismo brasileiro, estabelecendo o recorde de permanência de um âncora à frente do telejornal mais assistido do país. Sua despedida oficial será no dia 3 de novembro, data em que César Tralli assumirá a bancada , marcando o início de uma nova fase para o programa.