Reprodução/Instagram/@xoia Tiago Scheuer fala pela primeira vez sobre mudanças na Globo

O jornalista Tiago Scheuer comentou pela primeira vez sobre sua mudança de posto na TV Globo. Com a saída de William Bonner do Jornal Nacional a partir de novembro, a emissora promoveu uma verdadeira dança das cadeiras em seus principais telejornais. Scheuer, que atualmente atua como coapresentador do Bom Dia São Paulo, passará a comandar o Hora 1, no lugar de Roberto Kovalick.

Na abertura do Bom Dia São Paulo desta terça-feira (2), o apresentador foi parabenizado por sua colega de estúdio, Cinthia Toledo. Ele está cobrindo as férias de Sabina Simonato, titular da atração matinal que destaca os principais fatos da capital paulista.





"Sou eu que dou os parabéns", disse Cinthia , abraçando Scheuer. "Não é aniversário, mas vocês já devem saber que o Scheuer vai encarar um novo desafio. Estamos felizes por você" , completou, a profissional sobre a promoção do colega.

"Estaremos juntos no Hora 1 a partir de novembro. Fica aqui o convite para você, que acorda conosco todos os dias aqui no Bom Dia São Paulo, esse jornal que amo e que há muitos anos faz parte da minha vida" , destacou o jornalista agradecido com a novidade.

William Bonner anunciou sua saída do Jornal Nacional na segunda-feira (1º), a partir do dia 3 de novembro. Em seu lugar, assumirá o jornalista César Tralli, que dividirá a bancada com Renata Vasconcellos. A vaga de Tralli no Jornal Hoje será ocupada por Roberto Kovalick, atual apresentador do Hora 1. Assim, Scheuer assumirá o comando do telejornal da madrugada.

Tiago Scheuer foi contratado pela TV Globo em 2011 para integrar a equipe da GloboNews. Posteriormente, foi promovido para a sede da emissora em São Paulo, onde atuou como repórter até entrar para o time de apresentadores da previsão do tempo.

Desde o início deste ano, após a demissão de Rodrigo Bocardi, Scheuer passou a coapresentar o Bom Dia São Paulo ao lado de Sabina Simonato.

As alterações nos telejornais estão previstas para novembro, para que as equipes e os apresentadores possam se adaptar às novas rotinas e, no caso de Tralli, à mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Após concluir seu ciclo no principal telejornal do país, William Bonner se dedicará a um novo projeto na emissora a partir da temporada de 2026: o Globo Repórter.