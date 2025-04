Reprodução/Instagram Sabina Simonato

Sabina Simonato, de 40 anos, não esteve no "Bom Dia Sábado" deste sábado (19). Quem assumiu o lugar da âncora no programa da Rede Globo foi Marcelo Pereira. Por meio das redes sociais, a titular do jornalístico explicou o motivo de ter se ausentado e entregou quando retornará.

"Bom dia, de cara lavada. Tirei alguns dias de descanso com a família. Estou passando para desejar uma feliz Páscoa, um bom feriado. Aproveitem do jeito que der, trabalhando ou descansando, o importante é ter uma Páscoa com bastante paz. Já aviso uma coisa: semana que vem a gente está de volta", disse a comunicadora.

Figurinha carimbada

Sabina Simonato aparece nas telinhas da Globo quase todos os dias. Isso porque, além do sábado, ela também está nas manhãs do canal de segunda a sexta, no "Bom Dia São Paulo", antes apresentado pelo jornalista Rodrigo Bocardi, demitido em fevereiro por questões éticas, segundo a emissora.





Após a saída turbulenta de Bocardi, Sabina foi escalada para assumir a apresentação do jornalístico matinal focado em São Paulo e o bom desempenho agradou a emissora, que deu ainda mais espaço para ela no programa jornalístico matinal "Bom dia Sábado", que vai ao ar às 6h50.