Reproduçao TV Globo Roberto Kovalick

Após a saída de William Bonner, César Tralli deixará o "Jornal Hoje" para assumir a função de âncora no "Jornal Nacional". Mas esta não será a única dança das cadeiras no jornalismo da Rede Globo, tendo em vista que um novo jornalista assumirá o programa de notícias vespertino.

Quem é?

Roberto Kovalick foi escalado para suprir a ausência de Tralli. Caberá a ele comandar as edições do jornal que vai ao ar após a hora do almoço, tradicionalmente exibido às 13h25 (horário de Brasília).





Nascido no Rio Grande do Sul, em 1965, o comunicador iniciou a trajetória na Rede Globo em 1990, na RBS TV, afiliada da empresa. Antes disso, formou-se em Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1986. Neste mesmo ano, estagiou na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre.



Em 1990, passou a atuar como repórter da editoria Rio do "Jornal Nacional". Já entre os anos de 2005 a 2008, dedicou-se ao cargo de correspondente, sendo responsável por reportagens sobre os principais acontecimentos da época em Nova York.

Em 2009, migrou para Tóquio, se consagrando como o primeiro jornalista da emissora a ser correspondente no Japão. Em 2011, ganhou destaque midiático ao reportar o terremoto e o tsunami que atingiram o Japão.

"Uma das dificuldades de viver lá é que a gente não consegue ler. Hoje, eu já consigo ler os números, mas os caracteres, não. Em muito restaurante que eu ia, sabia quanto ia pagar, mas não o que ia comer”, contou, em depoimento ao seriado "'Correspondente, um Olhar Estrangeiro".

Em e 2013, Kovalick migrou para Londres. Três anos depois, retornou ao Brasil. Em setembro de 2019, começou a apresentar o "Hora 1" nas madrugadas da Globo. A partir de novembro, será visto como titular do "Jornal Hoje".