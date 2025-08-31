Reprodução/Instagram Leticia Sabatella

Leticia Sabatella levou um susto ao ser abordada pelo criador de conteúdo Ilan Kriger, do perfil NextLevelDJ. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o influeciador oferece 200 reais para ela retirar a maquiagem, quando ela temum reação inusitada a sua abordagem.

"200 reais para você tirar a maquiagem" , diz Ilan sem reconhecer a atriz. Ela engata: "Que susto, em uma outra outra" .

As imagens cairam no gosto dos internautas. "Tirooooo🤣👏 a @leticia_sabatella não foi reconhecida 😂", criticou a atriz Inajara Turetta. "Genteeeeeee é a Letícia sabatella, acho que ela estranhou pq ele não reconheceu kkkkkkkk", afirmou uma outra. "O novinho não conhece a Letícia Sabatela 😂😂 passou batida nessa", postou um outra.





Quem é Letícia Sabatella

Letícia é atriz, cineasta e cantora. Ela já atuou em novelas marcantes como "O Dono do Mundo" (1991), "O Clone" (2001) e "Caminho das Índias" (2009), entre outros trabalhos.