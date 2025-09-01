Reprodução/SBT Patrícia Ramos questiona pergunta no Domingo Legal

No "Passa ou Repassa" do último domingo (31), a participante do time amarelo, Patrícia Ramos, revoltou-se ao ver que uma de suas respostas foi considerada errada. A apresentadora chegou a pedir a revisão de uma pergunta que envolvia religião. "Tá errado isso, eu cresci na igreja" , disse ela.

"Baseado em seu formato, qual é o nome específico dado à cruz onde Jesus Cristo foi crucificado?" , perguntou Celso Portiolli.





"Eu posso [responder]. Eu sou evangélica, né? Cruz do Calvário" , pontuou Patrícia com convicção.

"Cuidado, irmã, cuidado que Jesus está voltando", brincou Narcisa. "Gente, cruz do Calvário, aprendi na igreja" , insistiu a participante, que estava acompanhada por Karin Hils e Júlia Olliver na competição.

O apresentador repetiu a pergunta. "Calvário é o local, né?" , comentou ele. "Isso que ela é da igreja" , ironizou o humorista Tiago Barnabé.

"Não, não" , respondeu Patrícia, bastante afirmativa. "Tá errado isso, gente" , reclamou a ex-contratada da Globo. O apresentador, então, consultou uma inteligência artificial pelo celular.

Decisão da produção

Após o imbróglio, a equipe do programa consultou a inteligência artificial e discutiu a situação com produtores e redatores. Então, Portiolli explicou:

"Ficou uma discussão entre o Paulão, redator-chefe, [Junior] Gargalaca, eu, GPT, Google, Gemini... Qual foi mesmo a decisão que a gente tomou?".

A decisão final considerou a resposta de Patrícia como correta, após uma análise detalhada por parte da produção, que levou em conta diferentes interpretações da pergunta, fontes confiáveis e até mesmo a opinião de uma inteligência artificial para garantir justiça correta na competição.

Logo, a influenciadora comemorou:

"A vitória é do povo de Deus".

Celso, então, reiterou: "Vamos aceitar. A cruz do Calvário é a cruz latina. Ok, entendi".

Depois, a humorista Narcisa elogiou a participante:

"Tenho orgulho de você estar na igreja" , disse.

O time amarelo voltou com força total, acumulando uma expressiva pontuação de 750 pontos, demonstrando entrosamento e agilidade nas provas do tradicional quadro de perguntas e respostas.

Já a equipe azul, formada por Lucas Pizane, Caio Cerqueira e Lucas Veloso, também mostrou bastante empenho, participando ativamente das dinâmicas e contribuindo para o clima de revanche da atração dominical.

O episódio, no entanto, não ficou marcado somente pela disputa acirrada entre as equipes. O Domingo Legal, após o episódio, seguiu o seu ritmo normalmente.