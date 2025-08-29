Reprodução/Instagram/@danibrandii Dani Brandi fala sobre suposta saída do SBT

A jornalista e apresentadora Dani Brandi, que comanda atualmente a nova versão do Aqui Agora, em parceria com Geraldo Luís e Marcos Pagetti, utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre um possível desligamento do SBT.

Em uma postagem em seu story do Instagram, ela ressaltou que não está negociando com outros canais e negou que vá deixar a emissora da família Abravanel.

"Nota de esclarecimento: Sobre as 'notas' que circularam ontem na internet, afirmando que eu, Dani Brandi, estaria conversando com outra emissora sobre uma suposta saída do SBT, quero deixar claro que essa informação não procede" , disse a jornalista.





Dani Brandi já atuou nos principais telejornais do SBT. Foi apresentadora do Primeiro Impacto e assumiu o comando do Tá na Hora após a saída de José Luiz Datena para a RedeTV!.

Atualmente, Brandi segue firme na apresentação da nova versão do clássico Aqui Agora, dividindo a bancada com Geraldo Luís e Marcos Pagetti, reforçando seu papel de destaque no jornalismo popular e na programação da emissora da Anhanguera.

Dani revela que já foi faxineira

Em junho, durante uma interação ao vivo com o Fofocalizando, a profissional revelou que já trabalhou como empregada doméstica e que pagou sua faculdade de Jornalismo com o salário de faxineira.

"Esse assunto que você acabou de trazer, você e a Cariúcha, de que patrão, quando tem empregada doméstica ou faxineira, quando come a mesma comida, é o que sobra - e, às vezes, não sobra... Eu trabalhei numa casa, sou filha de faxineira e fui faxineira durante muito tempo na minha vida" , revelou a apresentadora.

"Sustentei minha filha por longos anos com a faxina e tenho muito orgulho disso... Paguei faculdade com dinheiro de faxina" , disse a jornalista na época a atração de fofocas do SBT.

Dani Brandi também contou sobre as humilhações que passou na casa de sua ex-patroa.

"Trabalhei numa casa em que a mulher fazia marcações nas comidas pra ver se eu comia o que estava na geladeira. Marcação no suco, marcação na margarina, e eu só comia o que sobrava. Muitas vezes, não sobrava nada. E, às vezes, eu tinha que levar minha própria comida" , frisou.