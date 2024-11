Instagram Patricia Ramos chocou ao mostra o quanto mudou para os seus seguidores

A influenciadora digital Patrícia Ramos, de 24 anos, chocou os seguidores após compartilhar em suas redes sociais a mudança que teve em cinco anos.



Patrícia aproveitou esta quarta-feira (27) para entrar na trend "Salto violento de 2019 para 2024" do Instagram, em que os usuários compartilham em seus Stories como mudou durante esse período.

Entretanto, a foto da influencer gerou burburinho. Patrícia escolheu duas fotos de biquíni em que mostra o corpão. Na primeira, ela aparece mais magra, com um biquíni preto. Já na segunda, a musa mostra a evolução do corpo, que está musculoso e com a barriga trincada.

Na publicação, Patrícia comenta com os seus seguidores: "Nunca imaginei essa mudança em tão pouco tempo".

Além do corpo, a influencer também teve uma grande mudança no rosto. Em selfies publicadas em seu perfil, a comunicadora mostra como mudou, com o rosto mais harmonizado.