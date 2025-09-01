Reprodução TV Globo/ X, antigo Twitter William e Fátima Bernardes

Fátima Bernardes parabenizou William Bonner nesta segunda-feira (1º), após o anúncio de que o jornalista deixará o " Jornal Nacional " em novembro, depois de 29 anos na bancada.

O comentário foi feito na conta oficial do "Jornal Nacional" no Instagram, que divulgou a mudança. Fátima e William dividiram a bancada por mais de uma década.

“ Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns @realwbonner por sua história até aqui ”, escreveu a apresentadora, incluindo emojis de aplausos.

Globo anuncia mudanças no jornalismo a partir de novembro

Mais cedo, a Globo confirmou que César Tralli assumirá a vaga de Bonner ao lado de Renata Vasconcellos. A partir de 2026, o jornalista passará a comandar o "Globo Repórter" com Sandra Annenberg.

As mudanças atingem também outros telejornais. Roberto Kovalick ficará à frente do "Jornal Hoje", enquanto Tiago Scheuer assumirá o "Hora 1". A emissora destacou que as alterações fazem parte de uma reestruturação planejada há anos.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Eles apresentaram juntos o "Jornal Nacional" entre 1998 e 2011. A separação ocorreu em 2016, e os dois são pais de trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

Bonner, em declaração recente, afirmou que buscava reduzir responsabilidades e ter mais tempo para a família. Ele destacou ainda o sonho de integrar o "Globo Repórter", projeto que será concretizado em 2026.