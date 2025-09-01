William e Fátima Bernardes
Reprodução TV Globo/ X, antigo Twitter
William e Fátima Bernardes

Fátima Bernardes  parabenizou  William Bonner nesta segunda-feira (1º), após o anúncio de que o jornalista deixará o " Jornal Nacional " em novembro, depois de 29 anos na bancada. 

O comentário foi feito na conta oficial do "Jornal Nacional" no Instagram, que divulgou a mudança. Fátima e William dividiram a bancada por mais de uma década. 

Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns @realwbonner por sua história até aqui ”, escreveu a apresentadora, incluindo emojis de aplausos.

Globo anuncia mudanças no jornalismo a partir de novembro

Mais cedo, a Globo confirmou que  César Tralli assumirá a vaga de Bonner ao lado de Renata Vasconcellos. A partir de 2026, o jornalista passará a comandar o "Globo Repórter" com Sandra Annenberg.

As mudanças atingem também outros telejornais. Roberto Kovalick ficará à frente do "Jornal Hoje", enquanto Tiago Scheuer assumirá o "Hora 1". A emissora destacou que as alterações fazem parte de uma reestruturação planejada há anos.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Eles apresentaram juntos o "Jornal Nacional" entre 1998 e 2011. A separação ocorreu em 2016, e os dois são pais de trigêmeos: Vinícius, Laura e Beatriz.

Bonner, em declaração recente, afirmou que buscava reduzir responsabilidades e ter mais tempo para a família. Ele destacou ainda o sonho de integrar o "Globo Repórter", projeto que será concretizado em 2026.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-01/fatima-bernardes-parabeniza-william-bonner-apos-saida-do-jornal-nacional.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!