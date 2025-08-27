Instagram/Reprodução/@lucas.lima Lucas Lima compartilha experiência intensa em retiro no Jalapão

O cantor Lucas Lima, de 42 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para compartilhar registros de um retiro alternativo que participou no Jalapão, no Tocantins.

Solteiro desde o fim do casamento com Sandy, em 2023, o músico mostrou momentos de contato com a natureza e atividades em grupo.

Nas imagens, Lucas aparece em trilhas, cachoeiras e praticando yoga, com direito a posturas desafiadoras. Ele descreveu a experiência como transformadora.

“Mais uma meta desse ano cumprida. Essas são só algumas imagens, vou postar tanto mais ainda sobre isso. Foi... intenso. Jalapão não é a Disney... Mas que experiência surreal”, escreveu na legenda.

O artista também agradeceu aos responsáveis pelo evento e destacou a sintonia do grupo que participou do retiro.

“Obrigado ao destino pela sorte de juntar um tanto de gente tão especial que fez esse retiro ser tão singular”, disse.

Lucas finalizou com uma reflexão bem-humorada: “A vida tá prestando horrores”, em referência à expressão popularizada por Fernanda Torres.