Reprodução TV Globo - 29.5.2024 Lucas Lima no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (29), o cantor e compositor Lucas Lima, de 41 anos, comentou sobre como passará o próximo Dia dos Namorados (12). Após 24 anos de relacionamento com Sandy, o artista estará "solteiro" na data romântica.





"É estranho, primeiro Dia dos Namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto", disse ele, durante participação no matinal que antecede o "Mais Você".





Lucas Lima e Sandy anunciaram a separação em setembro de 2023, após 24 anos de relação. O casal iniciou o namoro na época em que ainda eram adolescentes. Ao longo do matrimônio, eles, inclusive, fizeram trabalhos musicais em conjunto.





Embora tenham colocado um fim no relacionamento, o ex-casal é visto com frequência junto, tanto em viagens, quanto em participações em programas televisivos. Theo, de 9 anos, é fruto da antiga relação entre os músicos. Os pais optam por resguardar a imagem do filho e não fazem publicações que mostrem o rosto dele.

