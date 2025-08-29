Reproduçao TV Globo Nirah no "Estrela da Casa"

"Estrela da Casa", reality apresentado por Ana Clara, contou com a primeira baixa no elenco. A participante Nirah foi eliminada durante o primeiro Festival, espécie de paredão da atração televisiva, na última quinta-feira (28).

"A sua nota, junto com a do nosso júri, vai decidir quem sai esta noite. Você poderá votar durante cada apresentação. A votação abre e fecha a cada show. As notas vão definir os três últimos colocados no ranking, que irão para a berlinda", explicou a titular do programa.





"Quem fica no Estrela da Casa é a Biahh Cavalcante", anunciou a apresentadora, que, em seguida, cravou a eliminação de Nirah. "Foi uma semana bem difícil. Tive problemas com a voz, fiquei rouca", rebateu a eliminada.

Nirah escolheu resgatar um hit de Pabllo Vittar para tentar se manter na competição. Trata-se de "K.O", uma das canções mais conhecidas da drag queen. Como ganhou somente 8,29% dos votos no primeiro Festival da temporada, foi eliminada.

Qual a premiação?



Os participantes do "Estrela da Casa" disputam o prêmio de R$ 1 milhão. O valor, contudo, deve aumentar ao longo do reality. Isso porque dinâmicas de ativações ocorrerão, fazendo com que o montante ultrapasse a premiação inicial.

A final do programa é prevista para outubro, mesmo mês em que "Vale Tudo", atual narrativa do horário nobre da Globo, deixará a grade do canal. Quem entrará no lugar é "Três Graças", trama inédita de Aguinaldo Silva na faixa das nove.

Lançado em 2024, "Estrela da Casa" foi um reality musical que combinava competições e batalhas com momentos de convivência entre os participantes. No entanto, a audiência ficou abaixo do esperado e o programa teve pouca repercussão nas redes sociais.

Embora rumores de cancelamento tenham circulado nos bastidores, o canal decidiu apostar em uma nova temporada. Desta vez, o programa retorna com diversas mudanças — do formato ao elenco.