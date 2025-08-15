Reprodução/Youtube Felca recebe onda de mensagens após prisão de Hytalo Santos

Após a prisão de Hytalo Santos , nesta sexta-feira (15), Felca , de 27 anos, viu as redes sociais serem inundadas por mensagens de apoio e agradecimento. Internautas celebraram as denúncias feitas por ele sobre a produção de conteúdo com menores de idade, destacando supostos casos de sexualização infantil e adultização, e elogiaram o trabalho do youtuber na exposição desses temas.

“O que você fez foi muito importante para chamar atenção para um problema sério nas redes sociais”, comentou uma seguidora.

Outro usuário acrescentou: “Felca está protegendo crianças e adolescentes, merece nosso respeito e reconhecimento”.

m um vídeo publicado neste mês, Felca detalhou situações envolvendo a suposta exposição inadequada de crianças e adolescentes em produções para redes sociais, o que resultou em investigações do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho. Desde então, Hytalo Santos passou por bloqueios em redes sociais, desmonetização de conteúdos e mandados de busca e apreensão.

A prisão ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e foi determinada pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. A operação envolveu o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal e órgãos do Ministério Público e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Horas após a ação, a defesa de Hytalo Santos divulgou nota classificando a prisão como uma medida extrema e informou que recorrerá com todas as medidas judiciais cabíveis, incluindo habeas corpus, se necessário.

A repercussão da prisão nas redes sociais foi intensa. Famosos e seguidores de Felca destacaram a atuação do youtuber. Entre eles, a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho comemorou a medida judicial.

O vídeo de Felca detalhando casos de “adultização” de crianças e adolescentes, já ultrapassou 40 milhões de visualizações no YouTube, mostrando o alcance e o impacto das denúncias sobre o tema nas redes sociais e no debate público.