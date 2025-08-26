Reprodução/Youtube/@Felca Felca diz que denúncia fez influenciadores recuarem de marcas

Felca afirmou que seus vídeos sobre a promoção de apostas nas redes sociais tem gerado impacto direto no comportamento de outros influenciadores digitais. Segundo ele, alguns chegaram a desistir de contratos publicitários após refletirem sobre as críticas levantadas em seu conteúdo.





“Alguns já vieram falar comigo que estavam quase fechando com marcas, mas quando me viram falando disso deram uma parada, repensaram e decidiram não fechar”, relatou em entrevista ao podcast "Pimentados".

Além disso, Felca tem se posicionado publicamente contra a promoção de casas de apostas por influenciadores digitais, afirmando que a prática explora a audiência jovem e incentiva comportamentos de risco. Segundo ele, muitas campanhas não deixam claro os perigos das apostas e acabam normalizando o vício entre o público mais impressionável.

O influenciador digital de 27 anos também comentou sobre as reações negativas que recebe de colegas de internet. De acordo com o youtuber, muitas das provocações, apresentadas como brincadeiras, ultrapassam limites.

“Eles fazem piadas, mas algumas machucam. Quando dizem coisas como ‘loirinha’ ou que ficariam comigo se estivessem bêbados, sinto que existe algo além da graça” , disse.

Mudou o debate

Felca fez uma série de vídeos onde reagiu à CPI das Bets e avaliou como influenciadores vêm promovendo casas de apostas de maneira irresponsável nas redes sociais, segundo ele.

O conteúdo cita exemplos de campanhas que não deixam claros os riscos do jogo, muitas vezes direcionadas a públicos jovens e vulneráveis. Felca alerta que a normalização das apostas pode gerar dependência financeira e comportamentos de risco entre os espectadores.

Após a repercussão, alguns influenciadores citados no vídeo suspenderam parcerias com marcas de apostas, enquanto outros passaram a ajustar a forma como se relacionam com esse tipo de conteúdo.

Trajetória na internet

Criador de conteúdo desde 2012, Felca se destacou pelo humor sarcástico e pela crítica aos excessos do meio digital. Entre seus vídeos mais assistidos estão "Testei a base da Virgínia" (com mais de 19 milhões de visualizações) e produções sobre as chamadas “lives de NPC” no TikTok, fenômeno que ele satirizou.

Felca também ganhou notoriedade ao se posicionar contra a promoção de apostas esportivas por influenciadores. As críticas chamaram atenção do Congresso, e ele chegou a ser convidado pela senadora Soraya Thronicke(Podemos) para participar da CPI das Bets — embora a participação não tenha se concretizado.