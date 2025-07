Reprodução/redes sociais Morre mãe do apresentador Pedro Bial





Morreu a mãe do apresentador Pedro Bial nesta sexta-feira (4), um dia após completar 101 anos. O jornalista publicou em suas redes sociais uma homenagem a ela: "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta" , disse.

Susanne Bial nasceu em Berlim, em 3 de julho de 1924. Em terras brasileiras, Susanne se tornou psicanalista.

Em 2023, Susanne fez uma raríssima aparição na televisão para homenagear a carreira de Pedro Bial, seu filho, que havia acabado de assumir o Linha Direta.

"Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer em ser sua mãe, de ter chegado a essa idade e ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando, como você sempre tenta fazer. Desejo, meu filho querido, sucesso! Tenho certeza de que o melhor sempre será feito, como sempre foi seu desejo na vida" , disse ela em mensagem para o apresentador no Encontro.





Série sobre a vida de Susanne Bial no Globoplay

Recentemente, José Bial, filho do jornalista global, lançou um curta-metragem sobre a vida da avó.

O documentário se chama Oma, que significa “avó” em alemão, e foi lançado na plataforma de streaming Globoplay em comemoração aos 100 anos da matriarca.

"Muito amor e conversa! Esse filme nasceu do desejo de ter minha avó contando histórias pra sempre. Com a ajuda de alguns amigos, fiz. Alguns meses depois, pessoas saíram de casa e viram o filme juntas no cinema. Agora, mais alguns meses depois, o filme se disponibiliza no streaming. Que loucura. Que privilégio" , disse na época José Bial.

O cineasta comemorou o lançamento do filme sobre a vida da avó e toda a sua bagagem histórica. "Viva a Oma e a coragem dela de nos contar sobre seus 99 anos de vida. Em julho, 100. Agradeço imensamente a todos que assistiram ou vão assistir ao filme, do fundo do meu coração. Um filme sobre família, amor e tempo. Espero que gostem" , celebrou.

No passado, o longa teve sessões exibidas num cinema em Botafogo, Zona Sul do Rio. Na época, Susanne Bial assistiu ao projeto. "Uma dica: ouvimos melhor a uma história quando estamos no escuro, e em grupo. Se possível, recomendo assistir ao filme assim" , completou José.