Reprodução/Instagram María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha de "Chaves"

María Antonieta de las Nieves, reconhecida por seu papel como Chiquinha, na série Chaves, foi hospitalizada nesta terça-feira (26). De acordo com a revista TvNotas , ela deu entrada na emergência de um hospital no médico.

Uma pessoa próxima à humorista explicou que, após uma avaliação médica, especialistas detectaram que ela apresentava baixos níveis de sódio, que também contribuiu para uma deterioração neurológica - perda progressiva e gradual das funções do sistema nervoso central, como o cérebro e os nervos, resultando na degeneração das células nervosas (neurónios) e na perda da capacidade de realizar funções motoras e cognitivas.

Ela também informou que a atriz tem enfrentado uma carga de trabalho considerável nos últimos meses, o que tem aumentado seu nível de estresse e impactado sua saúde.

"María não para, mas seu corpo já está sofrendo com tanto estresse" , comentou.

A exaustão teria se tornado visivelmente evidente durante uma recente visita ao Peru, onde a atriz teve dificuldade para falar e engolir.

A fonte também revelou que María Antonieta de las Nieves tem enfrentado solidão e afirmou que percebe que seus filhos não tem estado ao seu lado.

"Ela perde a paciência e fica agressiva. Às vezes ela está bem, mas de repente fica chateada" .

O estado de saúde da atriz é considerado estável.

Ela sofre de fibromialgia, uma síndrome crônica do sistema nervoso que causa dores musculares, fadiga, rigidez, problemas de sono e dificuldade de concentração, embora tenha indicado que essa condição está controlada.