Reprodução: TV Globo Diego Hypólito e Vitória Strada fala sobre ansiedade

*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

Diego Hypólito e Vitória Strada participaram do Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo , nesta terça-feira (26). Os dois comentaram sobre a grande amizade que nutriram dentro e fora do BBB, além das crises de ansiedade que enfrentaram dentro do reality.





"Quando entrei no programa, pra quem não tem noção, o teto é baixo, é um estúdio. E minha primeira crise: 'Eu não vou conseguir ficar aqui', pensei. Imediatamente, a Vitória me olhou, e eu sabia que ela estava sentindo a minha dor" , iniciou Diego Hypólito sobre sua entrada no BBB25.

Diego revelou que começou a sentir ansiedade, logo na primeira semana do programa.

"Isso aconteceu a curto prazo, na minha primeira semana. Nem tudo passa na edição, mas eu comecei a gritar de desespero, porque a casa era pequena - ela não é como as pessoas imaginam. E quando eu pensei assim: 'Estou preso', aí me recordei de muita coisa do meu passado: 'Não vou aguentar ficar aqui'" , disse.

"E é uma luta de todos os dias. Todas as pessoas que passam por ansiedade enfrentam isso - todos os dias é uma decisão de ser feliz, é uma decisão de combater os seus medos. A Vitória, eu sabia que era importante pegar na mão dela nos períodos difíceis para ela. Para o meu, eu não consigo que as pessoas fiquem me agarrando, porque isso me dá mais desespero ainda" , continuou.

Vitória Strada também revelou que enfrentou crises durante o programa e explicou como procurou ajudar seu amigo Diego da melhor maneira possível.

"Eu falava com ele, me conectava com o olhar. Eu dizia: 'Respira, respira'. É muito importante a gente falar sobre saúde mental - setembro amarelo está chegando, e não tem uma pessoa que não lide com ansiedade, de forma mais ou menos intensa, hoje em dia. Só a gente sabe o que é - a gente se reconhece muito no olhar" , pontuou.

Vitória Strada relembrou o momento em que criou uma conexão especial com Diego Hypolito dentro do reality

"A gente se conectou pela primeira vez quando eu tive uma crise de ansiedade, lá dentro. E ninguém tinha entendido. Aí ele passou por mim e falou: 'Posso te dar um abraço?' Aí eu comecei a chorar" , finalizou.