Reprodução/SBT Dudu Camargo supera escândalos e assina com emissora para apresentar jornal













Dudu Camargo conseguiu passar por cima dos escândalos que envolviam seu nome desde a fatídica saída do SBT e já tem uma nova emissora para apresentar um telejornal: ele é o mais novo contratado da Astral TV, canal de bem-estar recém-lançado no país.

Ainda nanica, a Astral TV opera nos canais 52.1 em São Paulo, e no 47.1 em Campinas. De acordo com a empresa, Dudu estará à frente de um noticiário diário, exibido no fim da noite, comentando os principais fatos do dia. O programa foi batizado de Alerta News.





"A proposta é fazer algo diferente do que tenho feito até aqui, sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!", disse Dudu em comunicado.

"É muito importante que tenhamos um noticiário em nossa grade. Além de mantermos as pessoas bem informadas, a ideia é fazê-lo de modo leve, sem explorar as dores do outro. O Dudu é um profissional que esteve diariamente na casa das pessoas, possui experiência e será um prazer tê-lo conosco. Esta é uma das iniciativas previstas, com o propósito de mesclar a nossa programação de bem estar com produtos de variedades que estamos preparando. A proposta é desenvolver uma programação diferenciada e interessante", afirmou Edu Scarfon, que está à frente do canal.

A polêmica saída de Dudu Camargo do SBT

Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho após quase sete anos como um dos comandantes do policialesco Primeiro Impacto. A decisão foi de Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos

Camargo estava afastado da emissora desde abril para cumprir férias vencidas e, em maio, foi condenado por importunação sexual à cantora Simony. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e foi setenciado a pagar R$ 30 mil à artista por uma representação judicial de 2020. Na ocasião, ele havia apalpado o corpo da artista ao vivo na Rede TV!



Nos bastidores da emissora de Silvio, Dudu jamais foi querido por causa de atitudes consideradas pouco profissionais. Durante uma entrevista em abril, ele ainda pediu um convite para o reality A Fazenda, da Record. Na época, o jovem disse ter a impressão de que o SBT o demitiria em breve. O contrato dele acabaria neste ano.

Vale lembrar que, recentementre, Dudu deu um vexame ao fazer fezes no camarim e ter escondido a toalha que usou para se limpar ali mesmo atrás do microondas. Funcionários encontraram a toalha no camarim e a direção do SBT começou uma investigação sobre o ocorrido. O episódio teria sido filmado pelas câmeras de segurança e, então, o apresentador foi demitido.

Dudu Camargo assumiu o programa Primeiro Impacto em 2016, com apenas 18 anos. À época, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota condenando a contratação de Camargo, que afastou jornalistas do noticiário.