Reprodução/Internet Porta dos Desesperados retorna sem alavancar audiência do SBT

A volta do clássico Porta dos Desesperados não provocou reação significativa na audiência do SBT. Nesta segunda-feira (25), o canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) substituiu episódios de Chaves por uma edição especial do programa comando por Sérgio Mallandro. Considerando o episódio de estreia, o formato manteve a mesma audiência do seriado mexicano na faixa das 18h às 18h30 até sexta (22).

Segundo dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes no mercado, a volta daalcançou 1,90 pontos de média, 2,31 de pico e participação (share) de televisores ligados de 3,33%.

No horário, a Globo marcou 20,33 pontos e manteve a liderança isolada. A Record ficou na vice com 6,97 pontos, e a Band teve 3,18 de média e ficou em terceiro lugar. O streaming marcou 13,24 pontos e os canais pagos 2,76. A TV Gazeta teve 0,78 e a TV Cultura 0,46. Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos.



O retorno do clássico Porta dos Desesperados faz parte da celebração dos 44 anos do SBT. A atração, comandada por Sérgio Mallandro, volta em edição especial nos dias 25, 27, 28 e 29 de agosto, sempre às 18h. Nestes dias, o seriado Chaves não será exibido. Já nesta terça (26), a partida da Champions League ocupará a faixa e o quadro não irá ao ar.