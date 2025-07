Reprodução: Selfie Service Diego Hypolito fala sobre falência





Diego Hypólito, de 39 anos, afirmou que decidiu entrar no Big Brother Brasil para reconstruir sua vida financeira após perder todo o seu patrimônio. Em entrevista a Lucas Selfie, no canal Selfie Service , o medalhista contou sobre o dilema que viveu em sua vida pessoal.

Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou. "Eu sou apaixonado pela minha mãe, e eu vi ainda mais o quanto eu luto pela felicidade dela. Eles trocaram a vida deles, pararam tudo por mim, pela Dani e pelo Edson. E eu tenho o dever, em vida, de reconstruir tudo o que a gente perdeu" , disse.

Ele ainda revelou que perdeu mais de R$ 10 milhões de seu patrimônio e foi à falência. "Porque, antes do programa, eu não falava que tinha ido à falência. Eu tinha dinheiro para o resto da vida, a ginástica me deu dinheiro. Eu não sei como consegui perder tudo, por falta de organização financeira minha. Muitas pessoas me roubaram, perdi imóveis, um patrimônio muito alto… perdi muito mais de dez milhões".

Assustado, Lucas Selfie perguntou: "Em quanto tempo isso?". Diego respondeu: "Em meses".





O ex-BBB contou que não tinha dinheiro nem para comprar alimentos básicos. "A gente foi despejado. E, do nada, tinha tudo e não tinha dinheiro nem para um café. Isso foi algo tão pesado… muitas pessoas, em situações assim, acabam se matando. Minha mãe quase morreu quando a gente foi despejado".

Para o medalhista olímpico, o BBB seria uma tábua de salvação. "Depois disso, eu decidi que ia reconstruir tudo para a minha mãe, absolutamente tudo. E o Big Brother foi uma aposta que eu fiz em mim mesmo. Eu falei: ‘Caramba, eu não sou uma má pessoa. Isso pode me dar uma projeção para eu voltar, para as pessoas lembrarem dos meus títulos mundiais e me conhecerem’".

"Muitas pessoas diziam: ‘Não entra’. Mas eu dizia: ‘Eu vou entrar. Eu quero entrar’" , finalizou.

Diego Hypolito entrou no BBB25 , ao lado de sua irmã, Daniele. Na atração global, o ex-ginasta chegou na reta final e deixou o programa como um dos aclamados pelo público. Atualmente, é influencer e comentarista esportivo no Grupo Globo.