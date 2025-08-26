Reprodução: YouTube/DiaTV João Lucas abriu o jogo sobre amizade com Priscilla

João Lucas, esposo de Sasha Meneghel, abriu o coração durante sua participação no programa "De Frente com a Blogueirinha", exibido nesta segunda-feira (25). O ator abordou diversos assuntos, desde cirurgias plásticas até os custos de seus clipes, e também comentou o polêmico afastamento da apresentadora Priscilla.

Ele e Sasha eram muito próximos de Priscilla, que chegou a cantar no casamento do casal. Frequentemente, os três eram vistos acompanhados de Bruna Marquezine, grande amiga dos dois. No entanto, Priscilla não tem sido mais vista ao lado de nenhum deles.





O suposto afastamento entre os amigos começou a gerar rumores no fim de 2024. De acordo com especulações, o distanciamento teria ocorrido após Priscilla mudar seu nome artístico, retirando o sobrenome "Alcântara" - o que coincidiu com a mudança de nome de João Lucas, que deixou de usar "João Figueiredo".

Durante a entrevista, o cantor esclareceu o que de fato aconteceu:

"Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o dela. Só que, quando eu mudei, foi algo que o Instagram fez automaticamente. Eu já tinha enviado a solicitação há cinco meses. A troca acabou acontecendo justamente na semana em que a Priscilla mudou o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa" , contou.



"A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet - pessoas da equipe dela, da família dela - começaram a comentar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, conversamos, entendemos o que estava acontecendo. A partir daí, algumas coisas foram acontecendo e acabamos nos afastando um pouco. Uma coisa levou à outra" , disse.

Quando todo esse afastamento veio à tona, muitos portais destacaram que João Lucas teria deixado de seguir Priscilla. No entanto, o cantor esclareceu que, na verdade, foi ela quem aplicou o chamado "soft block": bloqueou e depois desbloqueou, fazendo com que ambos deixassem de se seguir mutuamente.

Priscilla chegou a afirmar, em suas redes sociais, que estava retirando algumas pessoas de sua vida. Já João Lucas fez uma publicação enigmática no Twitter:

“Se afaste de quem só se empolga na conversa quando o assunto é sobre ela, e se aproxime de pessoas que te celebram e olham nos seus olhos quando falam com você! Confia, você vai evitar muito desgaste na vida" , contou.

Durante sua participação no programa com a Blogueirinha, João afirmou que não ficou magoado nem sentiu raiva, mas admitiu ter ficado decepcionado:

"Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: ‘vou parar de falar com ela’. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. A gente conversou, se resolveu, mas, assim, cada um num canto. Sem mágoas (...) Rolou uma discussão, sim. A gente era muito amigo. [Uma discussão] profunda" , finalizou.