Reprodução Instagram @Gilbertogil Gilberto Gil

Gilberto Gil, de 83 anos, emocionou o público no último domingo (17), quando retornou aos palcos. Esta foi a primeira apresentação do veterano desde a morte de Preta Gil, que ocorreu no dia 22 de julho, em meio a um tratamento contra câncer colorretal.

Na ocasião, ele se responsabilizou pelo encerramento de um evento no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Ao longo da noite, ele comoveu os fãs presentes ao escolher uma música para homenagear a filha, que morreu aos 50 anos de idade.

A música selecionada foi "Drão", originalmente escrita por Gilberto para a ex-mulher, Sandra Gadelha, com quem teve Preta. Eles se conheceram em novembro de 1968, se casaram em março de 1969 e se separaram em 1980.

No show, o cantor e compositor explicou como a canção se tornou uma forma dele lembrar Preta Gil. "Todas às vezes que tenho cantado essa música ultimamente tenho cantado para ela", admitiu o musicista, que já contou como tem lidado com o luto.

"Nesses últimos anos, então, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa menina Preta. Foi feita para mãe dela", acrescentou. Quando terminou de entoar os versos, ele foi ovacionado pela plateia do Auditório do Ibirapuera.

Relembre

Em abril, ao longo da turnê "Tempo Rei", Preta Gil cantou "Drão" com seu pai, Gilberto Gil, em São Paulo. A apresentação ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo. O momento ganhou repercussão em plataformas de interação virtual, como Instagram, X, antigo Twitter e Facebook.





"Drão", feita como homenagem para a ex, foi lançada em 1982, dois anos depois do rompimento de Gilberto e Sandra Gadelha; confira a letra na íntegra:

"Drão, o amor da gente é como um grão

Uma semente de ilusão

Tem que morrer pra germinar

Plantar n'algum lugar

Ressuscitar no chão, nossa semeadura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Dura caminhada pela estrada escura

Drão, não pense na separação

Não despedace o coração

O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito

Imenso monolito, nossa arquitetura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Cama de tatame, pela vida afora

Drão, os meninos são todos sãos

Os pecados são todos meus

Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar

Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Se o amor é como um grão

Morre, nasce, trigo

Vive, morre, pão

Drão".