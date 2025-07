Reprodução/Instagram Preta Gil

A música e a cultura brasileira perderam hoje uma de suas vozes mais vibrantes. Preta Gil, cantora, atriz e ativista, morreu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino. Filha do lendário Gilberto Gil, ela deixou um legado de resistência, alegria e luta pela diversidade. Se declarava abertamente bissexual e panssexual e também defendia a população LGBTQIAPN+.

Nascida no Rio de Janeiro em 1974, Preta cresceu sob os holofotes, mas construiu sua própria trajetória artística, marcada pela ousadia e pelo compromisso com causas sociais. Sua música misturava samba, pop e reggae, sempre com letras que celebravam a negritude, o amor livre e o empoderamento feminino. Entre suas principais músicas estão "Só o Amor" e "Sinais de Fogo".

Preta carregava em seu nome a história de resistência que acompanharia sua vida. Seu registro foi uma das primeiras demonstrações de sua trajetória singular: o tabelião só permitiu que se chamasse "Preta" se incluísse um nome católico – daí veio o "Maria", em homenagem à Mãe Divina, como ela mesma contava.

Além da música, Preta brilhou na TV, participando de novelas e programas de variedades, onde sua personalidade contagiante conquistou o público. Nos últimos anos, enfrentou publicamente sua doença, usando sua visibilidade para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

Também foi empresária, à frente da Music2Mynd, e usou sua voz para pautas sociais, como a saúde pública e o combate ao racismo. Sua trajetória foi marcada pela ousadia e pela resiliência – características que se intensificaram em seus últimos anos, durante a batalha contra o câncer.

Preta Gil deixa o único filho, Francisco Gil, sua família e milhões de fãs que se inspiravam em sua coragem.

A longa batalha contra a doença

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino. Desde então, enfrentou quimioterapia, radioterapia, cirurgias e internações, documentando publicamente sua jornada para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Em 2023, passou por uma sepse grave, que a levou à UTI, e precisou usar uma bolsa de ileostomia após a retirada de parte do intestino. Mesmo em tratamento, enfrentou ainda uma separação conjugal, que abordou com franqueza, criticando a pressão social sobre mulheres em tratamento.

No final de 2024, o câncer voltou com metástases, e ela buscou alternativas de tratamento no exterior, incluindo uma cirurgia em dezembro para remoção de novos tumores.

Mesmo com a doença avançada, manteve-se ativa nas redes, transmitindo força e otimismo aos fãs. Em 2025, revelou que passou a usar uma bolsa de colostomia definitiva, para a eliminação de fezes e gases, após ter tido o reto amputado devido ao câncer.