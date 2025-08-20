Reprodução/Instagram Gilberto e a filha, Preta Gil

Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para lembra um ano da morte da filha Preta Gil. O cantor compartilhou uma foto antiga em que aparece com ela ainda criança.



"1 mês de saudade 💙📸 Paulo Kawall", dizia a legenda.

Nos comentários, os fãs deixaram uma enxurrada de mensagens carinhosas. "Amei gargalhar muitas vezes junto com Preta 💘", escreveu um deles. "🤍🤍🤍🙏🏻⚘️Um forte Abraço ❤️Forças pra continuar 🙌❤️ Preta sempre será lembrada🙌❤️", publicou uma outra. "Segura nas mãos de Deus. ❤️", disse um terceiro.





A música e a cultura brasileira perderam hoje uma de suas vozes mais vibrantes. Preta Gil, cantora, atriz e ativista morreu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Filha do lendário Gilberto Gil, ela deixou um legado de resistência, alegria e luta pela diversidade. Se declarava abertamente bissexual e panssexual e também defendia a população LGBTQIAPN+.

Nascida no Rio de Janeiro em 1974, Preta cresceu sob os holofotes, mas construiu sua própria trajetória artística, marcada pela ousadia e pelo compromisso com causas sociais. Sua música misturava samba, pop e reggae, sempre com letras que celebravam a negritude, o amor livre e o empoderamento feminino. Entre suas principais músicas estão "Só o Amor" e "Sinais de Fogo".

Preta carregava em seu nome a história de resistência que acompanharia sua vida. Seu registro foi uma das primeiras demonstrações de sua trajetória singular: o tabelião só permitiu que se chamasse "Preta" se incluísse um nome católico – daí veio o "Maria", em homenagem à Mãe Divina, como ela mesma contava.

Além da música, Preta brilhou na TV, participando de novelas e programas de variedades, onde sua personalidade contagiante conquistou o público. Nos últimos anos, enfrentou publicamente sua doença, usando sua visibilidade para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.