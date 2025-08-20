Reprodução/Instagram Antonio Calloni fala sobre Terra Nostra

Antonio Calloni , não escondeu a emoção com o anúncio da reprise de Terra Nostra na edição Especial. A trama de Benedito Ruy Barbosa irá substituir História de Amor, de Manoel Carlos. Na novela rural, ele viveu o Bartolo, melhor amigo de Matteo (Thiago Lacerda).

"Fiquei muito feliz com a notícia da reprise. 'Terra Nostra' marcou a minha vida, pois, de certa forma, retrata a história da minha própria família - como tantas outras descendentes de italianos. Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigração dos personagens da novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte" , disse o ator.





O artista revela que se encantou com o personagem ao ler pela primeira vez o texto.

"Sim, as cenas fantásticas dos primeiros capítulos, quando Bartolo e Leonora acreditam que a filha morreu. São sequências muito emocionantes. A peste estava se espalhando pelo navio, e aqueles personagens viviam um drama intenso, que resultou em cenas marcantes e comoventes, muito comentadas na época da exibição" , disse.

Antonio também relembra sobre as lembranças de ter feito a trama rural, na época.

"Sim, uma lembrança muito especial foi quando gravávamos no Memorial do Imigrante e encontrei o documento do meu bisavô lá. Naquele momento, eu estava caracterizado como Bartolo, cercado por muitos figurantes, e me vi inserido no mesmo contexto em que meu bisavô desembarcou. Foi uma experiência muito emocionante. Essa novela, sem dúvida, marcou toda a colônia italiana. Foi um enorme prazer fazer parte dela, e estou curioso para ver essa reprise. Grazie Mille" , contou em entrevista ao site da TV Globo.

História de Terra Nostra

Após se distanciar de seu grande amor, Matteo passa a trabalhar colhendo café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), mas entra em conflito com o patrão ao reivindicar melhores condições de trabalho. Mesmo assim, acaba se casando com Rosana (Carolina Kasting), filha do poderoso fazendeiro.

Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), um imigrante bem-sucedido, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando finalmente o reencontra, ele já está casado e aparentemente realizado.

A novela retrata as transformações sociais e econômicas do Brasil da época, abordando temas como estrutura familiar, imigração e luta de classes. A trama de Benedito Ruy Barbosa foi escrita com a colaboração de suas filhas, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e teve direção artística de Jayme Monjardim.