Reprodução Globo/ Globoplay "Belíssima", "O Outro Lado do Paraíso" e "Todas as Flores"

Consideradas como o produto nacional audiovisual de maior exportação, as telenovelas brasileiras fazem sucesso em vários países. Agora, as tramas feitas no Brasil ganharão novas roupagens ao serem adaptadas para séries americanas.



A Rede Globo, maior produtora do gênero no país, fechou um acordo com o estúdio de entretenimento MFF & Co, sediado em Los Angeles. A ideia é transformar melodramas que fizeram em séries destinadas ao público dos Estados Unidos.





Dessa forma, as histórias não serão contadas de uma única vez em vários meses, como geralmente ocorre. As adaptações, na verdade, terão temporadas distintas que abordarão os dramas de personagens emblemáticos da nossa teledramaturgia.

Alguns projetos já estão sendo produzidos. São eles: "Belíssima", "O Outro Lado do Paraíso", "Império" e "Todas as Flores". As novelas foram escritas, respectivamente, por Silvio de Abreu, Walcyr Carrasco, Aguinaldo Silva e João Emanuel Carneiro.

As informações são da Variety. Em entrevista ao veículo, Estela Renner, showrunner, diretora, cofundadora e diretora criativa da MFF & Co, disse: "O Brasil é um dos países culturalmente mais dinâmicos do mundo, lar de mais de 220 milhões de pessoas com raízes em todos os cantos do globo. Quando uma história se conecta com públicos multiculturais aqui – muitas vezes atraindo dezenas de milhões de espectadores por título – ela sinaliza o poder de transcender fronteiras".



"A Globo elevou a novela a uma forma de arte narrativa com apelo universal. Ao reimaginar essas narrativas para as plataformas americanas, não estamos apenas explorando um legado criativo extraordinário e um histórico comprovado de audiência, mas também convidando novos públicos a vivenciar a imaginação, a emoção e a diversidade que definem essas histórias", acrescentou.

Angela Colla, chefe de negócios internacionais e coproduções da Globo, também comentou sobre o acordo que ampliará o reconhecimento do audiovisual brasileiro. "Levar histórias que cativaram o público brasileiro para novos mercados não é apenas gratificante, mas também uma prova do poder criativo da Globo no cenário global", contou.

"Acreditamos em histórias que conectam pessoas, geram conversas e transcendem fronteiras culturais. É emocionante ver nosso conteúdo ganhar novas vidas ao redor do mundo, adaptado por lentes locais, mas sempre enraizado na qualidade que define as produções da Globo", concluiu ela.

Não é a primeira vez...

Embora a notícia de que as novelas serão transformadas em séries americanas tenha ganhado projeção internacional, é válido lembrar que a Globo já fez algo semelhante com um de seus maiores sucessos. "Avenida Brasil" foi adaptada na Turquia, com o título "Leyla".