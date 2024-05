Reprodução/TV Globo Antonio Calloni em cenas de "Além da Ilusão"

Visto recentemente no horário nobre da Globo como o vilão Belarmino em "Renascer", o ator Antonio Calloni, de 62 anos, não é mais contratado exclusivo da Globo, emissora em que trabalhou por 38 anos. O intérprete usou as redes sociais na última quarta-feira (29) para comentar o fim do contrato.







"Plim, plim, bye, bye. Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um 'bucadim'. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que nunca para. Se for bom para todos, até breve", iniciou ele como legenda da publicação em que anunciou a demissão.





Calloni ainda brincou com um dos bordões de Belarmino, personagem que marcou o último trabalho dele como contratado exclusivo da Globo. "Coronel Belarmino perdeu uma carroça, dois burrinhos da melhor qualidade e o emprego. Como dizem os baianos da fronteira Lucca/Ilhéus: Avante! Saúde, sorte, beijos, ouro, bom humor e fé para todos nós", acrescentou.





Antes da participação em "Renascer", o ator deu vida ao vilão das seis Matias, em "Além da Ilusão" (2022). Outras narrativas que se destacam na carreira dele são: "Éramos Seis" (2019), "Assédio" (2017), "Justiça" (2016), "Salve Jorge" (2012), "Páginas da Vida" (2006) e "O Clone" (2001).

