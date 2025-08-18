Reprodução/Internet Faustão deixa a UTI após transplantes de fígado e rim

Internado desde maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Faustão recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora segue em processo de reabilitação.

O novo boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (18), confirmou que Faustão foi transferido da UTI para um apartamento hospitalar. "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento", disse.

"Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", informou o hospital em nota. O apresentador passou por um transplante de fígado no dia 6 de agosto e, na sequência, um retransplante de rim no dia 7. Ambos os órgãos foram provenientes de um único doador.

Faustão está internado desde 21 de maio, quando deu entrada no hospital com uma infecção bacteriana aguda com sepse. O quadro delicado exigiu controle infeccioso rigoroso, além de um novo ciclo de reabilitação clínica antes da realização dos transplantes.

