Rodrigo Santoro, de 49 anos, pode conquistar cada vez mais reconhecimento ao emendar papéis de destaque na indústria cinematográfica hollywoodiana e brasileira, mas opta por manter os filhos bem longe da fama e da exposição midiática que poderiam ter por conta dele.

A atitude do ator em deixar os herdeiros fora dos holofotes vai na contramão de famosos que costumam expor os filhos de forma exagerada em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.





Durante participação no "Fantástico", da Rede Globo, ele detalhou a escolha, tomada em comum acordo com a esposa, Mel Fronckowiak, com quem teve dois filhos: Nina e Cora. A primeira nasceu em 2017, ao passo que a caçula veio ao mundo em 2024.

"Isso é uma reverberação de como eu sou, de como sempre fui na minha vida, na minha relação com o mínimo de intimidade", explica ao ser questionado sobre o motivo de resguardar a imagem das filhas em publicações feitas na web.

"Eu nunca quis me afastar dos meus afetos, das minhas raízes, do que me alimenta e me sustenta, quem eu sou", completa ele, que ainda falou da chegada aos 50 anos na próxima sexta-feira (22): "É um marco, sem dúvida alguma, mas eu acho que não é a idade que te define. São as suas escolhas, a sua vontade de viver e a sua vontade de sonhar".

Rodrigo Santoro é um dos atores brasileiros de maior destaque em Hollywood. Antes do sucesso conquistado nas telonas, o artista foi febre nas telinhas, ao passo que estrelou folhetins de sucesso na Rede Globo.

"Pátria Minha", "Hilda Furacão", "Mulheres Apaixonadas", "Velho Chico" e "Explode Coração" foram algumas delas. Luana Piovani e Ellen Jabour já foram algumas das namoradas dele. Desde 2012, está com a também atriz Mel Fronckowiak, com quem teve Nina e Cora.