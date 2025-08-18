O SBT deu continuidade às mudanças internas e promoveu mais uma baixa no chamado “Big Brother Osasco”. Nesta segunda-feira (18), a emissora demitiu Letícia Flores, diretora-geral do Aqui Agora. A decisão foi tomada após o desempenho insatisfatório do jornalístico, que não reagiu na audiência mesmo após alerta interno. Para o lugar dela, foi escalada a autora e diretora Leonor Corrêa, irmã de Faustão, que assume o programa ainda hoje.A saída de Letícia Flores foi definida por Rinaldi Faria, superintendente de Produção e Conteúdo da emissora e nome de confiança de Daniela Beyruti. A jornalista estava no SBT desde 2016, quando foi contratada por Silvio Santos (1930-2024) com a missão de enfraquecer a equipe do Domingo Show, da Record. Desde então, passou por diversas atrações da casa, mas sem emplacar grandes sucessos desde que foi deslocada para os programas factuais.Ela já havia comandado a primeira versão do Tá na Hora, que contava com Christina Rocha, Marcão do Povo e Márcia Dantas. Após a chegada de José Luiz Datena, foi transferida para o extinto Primeiro Impacto regional e, depois, reconduzida ao Tá na Hora com Daniele Brandi, em nova fase. Em ambos os casos, o desempenho do programa foi considerado ruim, com queda de audiência e problemas de bastidor.
Trabalhou com Geraldo Luís
Letícia Flores só foi escolhida para a direção do Aqui Agora por ter trabalhado anteriormente com Geraldo Luís, aposta pessoal de Rinaldi Faria para liderar o projeto. A expectativa era de que o entrosamento entre os dois facilitasse o processo de retomada da marca jornalística, um dos maiores sucessos da história do SBT nos anos 1990. No entanto, a sintonia não se refletiu no resultado.