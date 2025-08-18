Reprodução/Internet SBT demite Letícia Flores e coloca Leonor Corrêa no Aqui Agora

O SBT deu continuidade às mudanças internas e promoveu mais uma baixa no chamado “Big Brother Osasco”. Nesta segunda-feira (18), a emissora demitiu Letícia Flores, diretora-geral do Aqui Agora. A decisão foi tomada após o desempenho insatisfatório do jornalístico, que não reagiu na audiência mesmo após alerta interno. Para o lugar dela, foi escalada a autora e diretora Leonor Corrêa, irmã de Faustão, que assume o programa ainda hoje.

A saída de Letícia Flores foi definida por Rinaldi Faria, superintendente de Produção e Conteúdo da emissora e nome de confiança de Daniela Beyruti. A jornalista estava nodesde 2016, quando foi contratada por Silvio Santos (1930-2024) com a missão de enfraquecer a equipe do Domingo Show, da Record. Desde então, passou por diversas atrações da casa, mas sem emplacar grandes sucessos desde que foi deslocada para os programas factuais.

Trabalhou com Geraldo Luís



Ela já havia comandado a primeira versão do Tá na Hora, que contava com Christina Rocha, Marcão do Povo e Márcia Dantas. Após a chegada de José Luiz Datena, foi transferida para o extinto Primeiro Impacto regional e, depois, reconduzida ao Tá na Hora com Daniele Brandi, em nova fase. Em ambos os casos, o desempenho do programa foi considerado ruim, com queda de audiência e problemas de bastidor.

Letícia Flores só foi escolhida para a direção do Aqui Agora por ter trabalhado anteriormente com Geraldo Luís, aposta pessoal de Rinaldi Faria para liderar o projeto. A expectativa era de que o entrosamento entre os dois facilitasse o processo de retomada da marca jornalística, um dos maiores sucessos da história do SBT nos anos 1990. No entanto, a sintonia não se refletiu no resultado.