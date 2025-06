Reprodução Instagram - 2.6.2025 Blogueirinha e Edson Formaggio se separam

Edson Formaggio surpreendeu o público no último domingo (1º), quando usou as redes sociais para anunciar que ele e Bruno Matos, intérprete de Blogueirinha, não eram mais um casal. O rompimento foi detalhado por ele em uma nota publicada na web.



"Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo. Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito", começa.





"Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes", acrescenta.

Agradecimentos

Em seguida, o ex-companheiro de Bruno elogiou a base de fãs do humorista, ressaltando que foi acolhido por eles durante os oito anos em que esteve ao lado do intérprete. Ele ainda pediu que os internautas lidassem com "maturidade" e "afeto", da mesma forma que o ex-casal tem lidado.

"Agradeço a todos que sempre torceram por nós. Agradeço aos fãs do Bruno que sempre me acolheram com tanto amor e carinho. Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele", finaliza a nota.