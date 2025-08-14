Reprodução: TV Globo Supla participa do Mais Você





















Supla foi o grande convidado do Mais Você desta quinta-feira (14). Ana Maria Braga contou que o cantor é seu amigo pessoal e comentou sobre diversas novidades. O filho de Marta Suplicy revelou que interpretou Elvis Presley na série Raul Seixas: Eu Sou, já disponível no Globoplay.

"Gosto muito do Raul. Escutava com minha avó Noêmia. E fazer o Elvis foi algo muito especial para mim, porque ele foi uma pessoa que eu sempre admirei. O carisma dele era uma coisa de louco. Realmente, ele teve muita influência gospel, misturada à música negra, e acabou criando um estilo muito próprio" , disse Supla ao dissertar sobre o personagem.





Ana Maria Braga comentou sobre o sucesso do músico através dos seus shows em todo o Brasil e o mundo:

"Gente, eu tenho acompanhado os shows dele por todo o Brasil - e até no exterior! Você é super animado, deve arrasar nos palcos!" , disse a apresentadora.

Sobre os shows, Supla garante que tem se divertido bastante durante suas apresentações.

"A gente tem tocado algumas dos Beatles, uns covers legais. O bacana é que tem gente de todas as gerações curtindo, até da minha época. É muito bom estar com os amigos - a gente se diverte o tempo todo! Com 14 anos, eu já tocava [em referência às baterias] numas panelas" , revelou.

Sobre sua vida amorosa, o rockeiro chegou a comentar sobre boatos de que seria pai:

"Esses dias surgiu um boato de que eu teria um filho, eu sou o papito e não pai", riu sobre.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané - ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.