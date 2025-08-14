Reprodução/redes sociais Catia Fonseca na Dança dos Famosos

















Catia Fonseca, participante da Dança dos Famosos, surpreendeu ao revelar o que sentiu ao fazer sua primeira apresentação no Domingão com Huck. A apresentadora admitiu que ficou muito nervosa e foi bastante sincera ao responder aos fãs no Instagram.

Ela abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil pessoal e compartilhou todos os detalhes sobre sua experiência na Dança dos Famosos.





Indagada sobre quantos dias ensaia para a Dança dos Famosos, Catia Fonseca contou que só teve um único dia de folga desde o início da competição.

"Desde a estreia até hoje, só tivemos um dia de folga" , contou.

Ela revelou estar bastante dedicada ao desafio:

"Estou me empenhando muito para poder mostrar a todos a minha evolução. Agora, no domingo, vamos ver... Preciso muito da energia de vocês comigo - isso me dá muita força! Aqui, tudo é uma surpresa: só ficamos sabendo o ritmo da dança na semana em que vamos apresentá-lo. Mas estou curiosa para ver como vou me sair no funk" , disse.

Sobre dançar em grupo, a apresentadora comentou:

"Menina, como tudo é novo para mim, não sei nem o que te dizer. Nunca fiz aula de dança na vida - só com o professor Rogério Filho, que dá uma aula mais descontraída. Na verdade, não sei o que esperar quando virar dança em dupla, porque nunca fiz isso. Mas quero muito viver essa experiência e superar esse desafio também" , contou.

Questionada sobre a convivência com os outros participantes, Catia foi só elogios:

"Está sendo maravilhoso! Olha, eu não imaginava que fôssemos nos tornar tão amigos. Estamos sempre apoiando uns aos outros, independentemente do grupo", disse.

Elenco Dança dos Famosos 2025

Cerca de 16 participantes foram confirmados para a temporada 2025. O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos, que foi por muitos anos comandada por Faustão, em seu Domingão.

Grandes nomes estão confirmados para o quadro como: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Catia Fonseca, Fernanda Paes Leme, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Allan Souza Lima, Luan Pereira, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Richarlison.

O quadro contará ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores e ainda contarão com a avaliação da plateia.