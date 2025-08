Reprodução/Internet Jornalista da Record, Adriana Perroni volta a ser internada e revela trombose no braço

A jornalista Adriana Perroni recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (5) após ser internada por celulite facial e trombose no braço. A contratada da Record passou cinco dias em observação e agora continua o tratamento com antibióticos e medicamentos em casa.

A informação foi divulgada pela jornalista em uma publicação no Instagram. Na mensagem, ela agradeceu o apoio recebido durante o período de internação. “ Levo muito afeto ”, escreveu Adriana, que também destacou o trabalho das equipes médicas e o carinho dos fãs.

“ Vou seguir tratando a trombose com medicamento oral pelos próximos meses e continuar com antibióticos via cateter, em homecare, por mais algumas semanas. Força total para curar de vez essa celulite facial ”, explicou.

Adriana já havia sido internada anteriormente e precisou retornar ao hospital após agravamento do quadro. “ Fui cuidada com muito carinho, atenção e paciência por todos os profissionais: técnicos, enfermeiros, médicos, equipe da limpeza, da cozinha, nutricionistas… ”, afirmou.

Ela também agradeceu as mensagens de apoio. “ Agradeço por cada mensagem recebida de amigos, parentes e de tanta gente que eu nem conheço, mas que separou um tempinho pra me enviar boas energias ”, completou.

A jornalista também agradeceu a emissora e os portais que repercutiram o caso. “ Obrigada também à Record, ao Portal R7 e a todos os demais portais que ajudaram a disseminar conhecimento sobre a celulite facial ”, escreveu.

Nos comentários da publicação, colegas de profissão e seguidores comemoraram a recuperação. “ Que bom, amiga! Amo você. Feliz que está melhor ”, escreveu Juliana Rosa.

Patrícia Ferraz também prestou apoio: “ Recuperação completa para você, querida. Torcendo daqui ”. Já o jornalista Douglas Costa comentou: “ Graças a Deus você recebeu alta! Boa recuperação ”.