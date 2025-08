Reprodução Jornalista da C5N sofre tentativa de assalto ao vivo na Argentina

A repórter Sofía Pérez D’Abreu e o cinegrafista Beto Pereyra, do canal argentino C5N, sofreram uma tentativa de assalto durante transmissão ao vivo nesta terça-feira (5) em Córdoba. O crime ocorreu em frente à clínica Vélez Sarsfield, na rua Naciones Unidas, e interrompeu a cobertura que era exibida em tempo real.

O programa do C5N registrou toda a ação, que durou poucos segundos. As imagens mostram o momento em que um motociclista tenta roubar o celular usado para a transmissão e o tripé do equipamento. O vídeo viralizou nas redes sociais.

De acordo com a jornalista, o suspeito passou duas vezes pelo local antes do ataque. “ A primeira vez que ele atravessou a rua e pediu desculpas. Achei que ele estava tentando estacionar a moto... Ele atravessou de capacete. E aí ele atravessou de novo, e aí tentou pegar o celular ”, relatou.

A reação do cinegrafista impediu o roubo. Ele segurou o aparelho com força. O assaltante fugiu sem levar nada. “Estamos bem. Ele não levou o celular porque o cinegrafista o segurou com muita força, mas ele o passou duas vezes aqui”, afirmou Sofía durante a transmissão.

O estúdio do canal acompanhou o momento com preocupação. “ Cuidado. O que aconteceu? Como vai, Sofi? Ela foi assaltada... Você está bem? ”, questionaram os apresentadores assim que o sinal foi restabelecido.

Após o ocorrido, a repórter agradeceu pelo apoio recebido. “ Graças a Deus foi uma tentativa de roubo. O ladrão da moto não levou nada, e meu parceiro e eu estamos bem ”, escreveu em sua conta no X.