Reprodução/Internet Assistente de Luciano Huck, Dany Bananinha relata prejuízo após falência de loja de roupas

Assistente de Luciano Huck, Dany Bananinha desabafou nesta sexta-feira (8) sobre o prejuízo que sofreu com a falência de uma loja de roupas. A coordenadora de palco do Domingão revelou que investiu todas as economias no negócio, aberto há cerca de cinco anos, mas que encerrou as atividades devido à escolha de um ponto comercial ruim e à falta de suporte das pessoas envolvidas.

Ela afirmou que ainda não conseguiu recuperar nenhum valor aplicado. Dany Bananinha afirmou que a decepção foi agravada pela confiança depositada em pessoas próximas. “Meu sócio era muito amigo deles, e eu confiei muito no meu sócio, que ele seria bem cuidado, automaticamente eu também seria bem cuidada. Enfim, foi um desastre, e está sendo ainda”, afirmou.

Agradeceu emprego na Globo

A assistente de Luciano Huck também lembrou da rotina diária até Nova Iguaçu para acompanhar a loja e disse que o sonho de ter o próprio negócio acabou frustrado. Apesar da mágoa, ela ressaltou que mantém gratidão pela vida e pela carreira na Globo.

“Graças a Deus eu tenho meu emprego, eu estou aqui na mesma empresa há 30 anos, sou muito profissional, sou muito dedicada, sou muito honesta e assim eu vou seguir até os últimos dias da minha vida, com muito orgulho e gratidão. É uma mágoa que está bem ferida ainda, bem mesmo, mas tudo bem”, declarou.