Reproduçao TV Globo Lucas Lima

Lucas Lima, de 42 anos, está confirmado na segunda temporada do "Estrela da Casa", apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima. O cantor, compositor e multi-instrumentista não participará como um dos competidores, mas como apresentador.



Caberá a ele entrevistar os eliminados da semana. O formato é semelhante ao que ocorre no "Bate-Papo BBB", em que os brothers e sisters que levaram a pior no paredão são sabatinados sobre a passagem no programa de convivência.





"Lucas Lima vai ancorar um papo com o eliminado, direto do festival do palco. Assim que acabar o programa na Globo, ele invade o palco com a equipe e conversa", explica Rodrigo Dourado, diretor da atração.

Por meio das redes sociais, o ex-marido de Sandy demonstrou entusiasmo com o projeto. Ele ainda antecipou o que o público pode esperar no que diz respeito ao talento musical do elenco escalado para esta temporada.

"Me convidaram para mostrar os bastidores do programa e para bater um papo ao vivo com os participantes que deixarem a competição. Eu estou muito animado e já adianto que tem muita coisa boa vindo por aí, a galera está cantando de verdade", pontuou.

Saiba mais

"Estrela da Casa" foi lançado em 2024, como um reality musical que misturava disputas e batalhas com as dinâmicas de convivência. Os índices de audiência foram insatisfatórios e a repercussão em redes sociais também foi baixa.

O cancelamento da atração teria sido cogitado nos bastidores, porém uma nova temporada foi liberada pelo canal. Este novo ano, contudo, está repleto de mudanças, desde o formato até o elenco.

O intuito é aumentar a audiência na TV aberta e, consequentemente, conquistar mais engajamento em plataformas de interação virtual. A estreia está marcada para 25 de agosto.