Lucas Lima
Reproduçao TV Globo
Lucas Lima

Lucas Lima,  de 42 anos, está confirmado na segunda temporada do "Estrela da Casa", apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima. O cantor, compositor e multi-instrumentista não participará como um dos competidores, mas como apresentador.

Caberá a ele entrevistar os eliminados da semana. O formato é semelhante ao que ocorre no "Bate-Papo BBB", em que os brothers e sisters que levaram a pior no paredão são sabatinados sobre a passagem no programa de convivência.


"Lucas Lima vai ancorar um papo com o eliminado, direto do festival do palco. Assim que acabar o programa na Globo, ele invade o palco com a equipe e conversa", explica  Rodrigo Dourado, diretor da atração.

Por meio das redes sociais, o ex-marido de  Sandy demonstrou entusiasmo com o projeto. Ele ainda antecipou o que o público pode esperar no que diz respeito ao talento musical do elenco escalado para esta temporada.

"Me convidaram para mostrar os bastidores do programa e para bater um papo ao vivo com os participantes que deixarem a competição. Eu estou muito animado e já adianto que tem muita coisa boa vindo por aí, a galera está cantando de verdade", pontuou.

Saiba mais

"Estrela da Casa" foi lançado em 2024, como um reality musical que misturava disputas e batalhas com as dinâmicas de convivência. Os índices de audiência foram insatisfatórios e a repercussão em redes sociais também foi baixa.

cancelamento da atração teria sido cogitado nos bastidores, porém uma nova temporada foi liberada pelo canal. Este novo ano, contudo, está  repleto de mudanças, desde o formato até o elenco.

O intuito é aumentar a audiência na TV aberta e, consequentemente, conquistar mais engajamento em plataformas de interação virtual. A estreia está marcada para 25 de agosto.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/tvenovela/2025-08-12/lucas-lima-e-contratado-para-reality-da-globo.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!