Reprodução/Internet Silvia Abravanel se emociona ao falar sobre primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos

Silvia Abravanel encerrou o Sábado Animado, no SBT, com uma homenagem ao pai, Silvio Santos. A apresentadora relembrou que é o primeiro Dia dos Pais sem o apresentador, morto em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos.

Visivelmente emocionada, a apresentadora enviou uma mensagem especial aos telespectadores e falou sobre a ausência na data. “Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os papais desse Brasil. Não é um dia fácil, mas eu sei que meu papai está passando ao lado de Deus, o pai de todos os pais, e do papai dele, o meu avô, querido vovô Alberto”, disse Silvia Abravanel.

Vive um luto

A apresentadora dopediu que os pais aproveitem o dia com muito afeto. “Eu desejo que todos vocês sejam abençoados, demais mesmo. Com muita paz, saúde, alegria. Que vocês abracem seus filhos e seus filhos lhes abracem também. Que encham vocês de muito amor e muito carinho”, completou, antes de encerrar a atração.

Em dezembro, Silvia Abravanel contou como se sente em relação à morte do empresário. “Está sendo ainda [um luto]. Acho que perder um pai, que é referência pra mim, principalmente, é muito forte, muito pesado. Meu pai era uma pessoa muito feliz, ele tirava a tristeza e nos fazia feliz, e tirava lições desses obstáculos, das coisas ruins”, afirmou em conversa com o UOL.