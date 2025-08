Reprodução: SBT Patricia Abravanel no Show do Milhão

Uma pergunta relativamente fácil deixou os universitários em dúvida no Show do Milhão na noite do último domingo (3). Durante o quadro exibido no Programa Silvio Santos , os participantes tinham que responder qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes (1944–1988) - cuja luta inspirou a série Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), de Gloria Perez, exibida na Globo.

A questão era considerada bastante fácil, já que aparecia no início do jogo e valia apenas R$ 5 mil: “Qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988?”, perguntou a apresentadora Patrícia Abravanel, apresentando as alternativas:





cinegrafista;

caçador;

seringueiro;

pescador.

Com bastante dúvida, o participante pediu ajuda aos universitários.

“Eu chutaria a número um”, disse um dos convidados. “Eu iria aqui com a minha colega, eu já devo ter lido alguma coisa sobre isso... Acho que ele foi cinegrafista” , afirmou outro.

“Sinceramente, nunca ouvi falar, mas chutaria cinegrafista ou seringueiro” , disse um terceiro.

“Tenho quase certeza de que é cinegrafista, mas estou com receio de ter alguma pegadinha por trás. Então vou pular” , decidiu o participante.

A resposta correta era a terceira opção. Mendes começou a trabalhar como seringueiro ainda criança e, mais tarde, passou a organizar comunidades extrativistas para resistir ao desmatamento e à grilagem de terras. Sua missão era conciliar a preservação da floresta com a sobrevivência dos povos tradicionais que dela dependem.