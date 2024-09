Reprodução Alexandre Pato e Rebeca Abravanel

A apresentadora Rebeca Abravanel , de 43 anos, fez uma declaração para o marido, o ex-jogador de futebol Alexandre Pato , na última segunda-feira (2). O atleta completou 35 anos.



Na publicação, a filha de Silvio Santos (1930-2024) começou: "Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte". Ela continua: "[Faz] meus dias mais alegres e tem segurando minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo".

Em um Story no Instagram, Pato agradeceu a todos que lhe desejaram "Parabéns" nesta segunda: "Obrigado a todos".

Rebeca e Pato estão casados desde 2019. Em 2021, a apresentadora se mudou para os Estados Unidos com o marido quando ele foi contratado como reforço do time Orlando City. Em 2023, eles retornaram ao Brasil com Pato sendo reforço do São Paulo.

O casal teve o primeiro filho no dia 12 de janeiro de 2024, quando Rebeca deu à luz a Benjamin, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel e Pato mostram filho pela 1ª vez após meses do nascimento Reprodução/Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp