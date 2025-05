Reprodução/Internet Luiz Bacci

Luiz Bacci é conhecido como um dos principais nomes do jornalismo diário na televisão brasileira. Ao longo dos anos, o comunicador se tornou o rosto de emissoras como a Record, quando estava à frente do Balanço Geral e do Cidade Alerta.

Atualmente, ele tem chamado a atenção ao apresentar o Alô, Você , exibido na faixa das 11 horas da manhã, no SBT . Apesar de ter se destacado nessas emissoras, sabia que ele também já trabalhou na Rede Globo? Conheça cinco curiosidades sobre apresentador queridinho pelo prúblico:

Início como apresentador de palco e primeiros anos

O veterano possui um currículo vasto, com trabalhos nas principais emissoras do país. Em 1995, ele estreou a trajetória profissional como apresentador do Show das Crianças na Rádio Diário de Mogi das Cruzes, cidade onde nasceu. Após três anos, ele também comandou o programa infantil Domingo no Palco , na extinta Rede Manchete.

Período na Globo

Entre 2001 e 2005, Bacci comandava o Estação Mix , uma atração de auditório da TV Diário, afiliada da Rede Globo. Quando se formou em Jornalismo, foi repórter do Bom Dia Diário , em 2006.

SBT no final dos anos 2000

Em 2007, o comunicador foi para o SBT e realizou diversos trabalhos de reportagem, como a cobertura do acidente envolvendo o avião da TAM em Congonhas. Além disso, ele também comandou o programa Fantasia , que não fez sucesso e foi cancelado na ocasião. No ano seguinte, apresentou o Aqui Agora . Já em 2009 e 2010, participou do SBT Rio .

Record e consolidação de sua carreira

Em novembro de 2010, Bacci foi para o canal no qual se tornaria um dos principais nomes: a Record TV. Iniciando como repórter do Balanço Geral RJ e do RJ no Ar, o jornalista subiu de cargo e foi para a apresentação do Cidade Alerta Rio .

Três anos depois, o veterano comandou a edição das manhãs do Balanço Geral RJ e virou correspondente do Cidade Alerta de SP com um bloco de notícias do Rio de Janeiro. Em 2014, ele retornou para a capital paulistana e comandou o Balanço Geral da região no horário do almoço.

Breve período na Band e retorno à emissora de Edir Macedo

No mesmo ano, em agosto, o artista foi para a Band. Durante o breve período no canal, ele fez parte do Tá na Tela, que foi cancelado em dezembro de 2014 por conta da baixa audiência. Após a atração, ele foi remanejado para o Café com Jornal .

Em março de 2015, Luiz retornou ao canal de Edir Macedo e assumiu a apresentação matutina Balanço Geral SP e do SP no Ar . O veterano também comandava edições de sábado do Cidade Alerta .

Após o diagnóstico de câncer de Marcelo Rezende e sua morte tempos depois, Bacci se tornou o apresentador definitivo do Cidade Alerta . O jornalista permaneceu na atração até janeiro de 2015, quando divulgou sua saída da emissora.

Onde ele está atualmente?

15 anos depois, o artista retornou ao SBT para o programa Alô, Você .