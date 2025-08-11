O tema de abertura do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (11), foi sobre os casos de engasgos que aconteceram no Brasil, na última semana.

A atração global relembrou o caso do adolescente Igor Vasconcelos, de 13 anos, salvo pelo primo, de 14 anos, em Fortaleza., na quinta-feira(7). O garoto engasgou com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes e foi socorrido pelo primo que aplicou a manobra de Heimlich.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a manobra de Heimlich é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos. Se necessário, pode-se utilizar também compressões torácicas e percussão nas costas.





O programa trouxe também o caso da pequena Maria Alvarenga Costa Feliciano, de quatro meses, que se engasgou com leite materno sendo salva pela ação da policial militar Lucas Costa Neto.

Raquel, mãe do bebê, contou ao vivo como tudo aconteceu:

"A Maria tinha acabado de mamar. Eu estava com ela no colo, e, de repente, veio um engasgo silencioso. Quando percebi, ela já estava engasgada. Entrei em desespero, tentei fazer a manobra, mas não consegui desengasgar. Ela foi ficando roxa, espumando pela boquinha. Chamei minha mãe para me ajudar e saímos correndo em busca de socorro" , iniciou.

"Estávamos desesperadas. Deus foi tão generoso... eu apertei o botão do quarto andar, minha mãe apertou o do quinto - mas o elevador acabou descendo para o segundo andar. Foi aí que a porta abriu, e eu joguei minha filha nos braços do Cabo Neto. Eu nem sabia que ele era militar. Apenas joguei minha filha nos braços dele, em desespero" , enfatizou.

O policial militar, Cabo Neto, estava no prédio quando socorreu a criança e falou ao Encontro com Patrícia:

"Meu nome é Lucas Costa Neto, da Polícia Militar de Minas Gerais, Cabo Neto. Eu estava de folga e fui visitar uma obra no apartamento que eu tenho. Escutei um barulho no elevador, pessoas gritando por socorro. Pensei que o elevador tivesse travado, mas, quando a porta abriu, vi duas mulheres desesperadas com uma criança nos braços. Uma delas me entregou a criança imediatamente" , iniciou.

O militar disse também que relembrou o curso que deu sobre desengasgo e isso foi crucial para salvar a criança.

"Na hora, só me lembrei do curso de desengasgo em bebês que tive. Consegui fazer a manobra e, graças a Deus, depois de um tempo, a Maria voltou a respirar. Naquele momento, agi com calma e tranquilidade" , finalizou.

Recomendações

A capitão Karoline do Corpo de Bombeiros esteve no palco do programa e demostrou como agir em momentos de engasgo.

"A primeira indicação para as mães, é que coloque o bebê de pezinho, pra deixar o procedimento, que caso ele arrote, isso escorra e não volte para a boquinha dele. E foi o que aconteceu, ela viu que o bebê começou a ficar roxinho vermelhinho, ela sabia fazer a manobra e não conseguiu. É difícil dizer, mas tente manter a calma" , recomendou.