Reprodução: Balança Sergipe Programa Balança Sergipe registra cena de médico salvando criança ao vivo

Um momento de desespero se transformou em uma cena de muita esperança. Durante uma entrevista do repórter André Ferreira, para o programa Balança Sergipe, no Hospital Regional de Itabaiana, em Sergipe, a reportagem gravou o momento de uma criança sendo salva ao vivo.

O médico Dr. Magno foi surpreendido pelos gritos de uma mãe que corria com a filha desacordada nos braços - a criança havia se engasgado. O caso aconteceu na última quarta-feira (6).





O profissional interrompeu tudo e iniciou rapidamente o atendimento, ali mesmo na rua. Com calma e muita técnica, ele aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu reanimar a menina, que voltou a respirar sob aplausos e lágrimas das pessoas que presenciaram o socorro.

O jornalista Alex Henrique, ficou impressionado com a agilidade do médico ao salvar a criança:

"Um médico excepcional, a criança já chegou molinha, meu Deus do céu, Jesus amado. A mãe desesperada nesse momento, um flagrante da nossa reportagem", disse o jornalista.

Após o susto, a mãe seguiu com a filha para dentro do hospital, onde recebeu o atendimento necessário.

O que é a Manobra de Heimlich?

A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros utilizado para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que esteja engasgada com algum objeto. Consiste em aplicar compressões rápidas no abdômen, abaixo do diafragma, gerando uma pressão que ajuda a expelir o objeto causador da obstrução.