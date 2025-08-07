Léo Ferretti, vivido por Pedro Novaes, é um dos personagens mais excêntricos de Três Graças, próxima novela das 21h. A trama de Aguinaldo Silva estreia em outubro na tela da Globo. Léo é filho do corrupto Santiago Ferretti ( Murilo Benício) e de Zenilda ( Andréia Horta), e foi criado entre os poderosos cariocas.

Educado no exterior, o jovem retorna ao Brasil com a missão de brilhar nos negócios da Fundação Ferretti, mesmo ciente de que as atividades da família estão pautadas em esquemas ilegais.





Muito mulherengo e arrogante, ele passa a admirar ainda mais o pai ao descobrir que este está envolvido em um esquema de falsificação de medicamentos. Em vez de se indignar, Léo aplaude a frieza de Santiago e mergulha de vez nos negócios perigosos da família, tornando-se cúmplice de um sistema corrupto que destrói vidas.

O personagem de Pedro Novaes acaba se envolvendo com Viviane Martins(Gabriela Loran), uma mulher trans, carismática e dona de si. Farmacêutica e amiga da protagonista Gerluce (Sophie Charlotte), Viviane leva sua vida com leveza e dignidade, mesmo enfrentando estereótipos e preconceitos. O romance entre os dois é vivido com naturalidade, revelando as contradições internas do personagem.

A relação entre Léo e Viviane provoca um abalo na estrutura da família Ferretti, ao abordar temas como transfobia, responsabilidade afetiva e honestidade. Três Graças chega com o objetivo de promover uma crítica social e entrega ao filho de Marcelo Novaes um personagem emblemático e cheio de nuances.

Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção tem assinatura de Aguinaldo Silva e aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes: Lígia ( Dira Paes), Gerluce ( Sophie Charlotte) e Joélly ( Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.

Escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, Três Graças marca o retorno de Murilo Benício às novelas, após ter recusado um papel em Mania de Você (2024). A trama será ambientada em São Paulo.