Reprodução: Globo Murílo Benício é o novo antagonista de Três Graçaçs

Após interpretar um vilão na série Justiça 2 (2024), Murilo Benício está de volta ao horário nobre da Globo com um novo personagem: um galã charmoso, mas igualmente perverso. O ator foi escalado para a novela Três Graças , próxima produção escrita por Aguinaldo Silva, e já passou por uma transformação para viver Santiago Ferette, um empresário paulistano inescrupuloso.

Bem diferente do visual gótico e da cabeça raspada adotados para seu papel em Justiça 2, Benício surgirá grisalho e muito elegante. Gilvete Santos, responsável pelo novo visual do ator, contou que buscou inspirações em grandes nomes do cinema internacional.





"Me inspirei muito nos tons de cabelo do George Clooney e do Richard Gere, dois atores que admiro muito", disse ela ao Gshow. "Levamos a proposta para o Murilo e ele amou. Foi lindo vê-lo grisalho" , completou.

Em Três Graças , que estreia em outubro na TV Globo, Santiago será amante de Arminda (Grazi Massafera), uma vilã que, junto com ele, comanda um esquema de falsificação de remédios. A fraude afeta diretamente os moradores de uma comunidade na zona norte de São Paulo, onde vive a protagonista Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte). Mãe solo e cuidadora da própria mãe (Dira Paes), Gerluce descobre o golpe enquanto trabalha na casa de Arminda.

Santiago Ferette será o grande vilão da trama. Apresentado como um sugar daddy, ele estará por trás de crimes financeiros que comprometem a saúde pública e prejudicam especialmente os personagens mais humildes. A descoberta do esquema colocará Gerluce diante de diversos dilemas, especialmente após encontrar uma fortuna escondida na mansão da patroa.

Escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, Três Graças marca o retorno de Murilo Benício às novelas, após ter recusado um papel em Mania de Você (2024). A trama será ambientada em São Paulo.

Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção tem assinatura de Aguinaldo Silva e aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes: Lígia(Dira Paes), Gerluce(Sophie Charlotte) e Joélly(Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.