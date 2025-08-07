Catia Fonseca está super dedicada para o quadro Dança dos Famosos . No entanto, a ex-apresentadora da TV Bandeirantes contou que está apreensiva por medo de não conseguir executar a coreografia corretamente. Em suas redes sociais, ela revelou que tem se esforçado bastante - tanto que até acordou com o corpo dolorido após ensaiar até tarde. Ela ainda pediu que os seguidores enviassem boas energias.

"Gente, acabei agora, agorinha o ensaio. Eu nem sei que horas são, já passou das 19h30. Vou falar uma coisa pra vocês: é incrível, mas é tão difícil, que vou te dizer... A gente se dedica, mas posso ser sincera? Já tô com medo. Será que vou conseguir acertar tudinho? É muita coreografia, muita mesmo!" , contou.





"Tô cansada, mas também bem apreensiva. Preciso da ajuda de vocês - vão mandando energia positiva, que estou precisando! Não é que eu não esteja positiva, mas estou preocupada. Beijo pra vocês!" , disse.

Catia também comentou que está bastante cansada, porém, está muito feliz com todos os desafios da Dança dos Famosos.

"Olha, eu acordei ótima, só uma dorzinha na panturrilha, nos braços, abdômen. Mas, vou te dizer que estou super animada, é bom né? Ainda mais quando a gente acorda ainda, olha essa vista, é incrível demais, né?" , contou.

Por fim, ela ressalta a importância de se superar a cada desafio:

"E é oportunidade pra gente fazer coisas diferentes se superar a cada dia, tá sendo incrível. Claro que tem dia que a gente precisa de ajuda" , finalizou a apresentadora.

Elenco Dança dos Famosos 2025

Cerca de 16 participantes foram confirmados para a temporada 2025. O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos, que foi por muitos anos comandada por Faustão, em seu Domingão.

Grandes nomes estão confirmados para o quadro como: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Catia Fonseca, Fernanda Paes Leme, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Allan Souza Lima, Luan Pereira, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Richarlison.

O quadro contará ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores e ainda contarão com a avaliação da plateia.