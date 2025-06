Reprodução/Band Catia Fonseca

Catia Fonseca, de 56 anos, usou o próprio canal do YouTube para explicar os motivos que resultaram na demissão dela da Band. Na última quarta-feira (11), ela ainda comentou as especulações de que estaria em negociações com outras emissoras.

"Um dos pontos principais, e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter", começou.

Segundo ela, isso impossibilitou que ela implementasse funcionalidades que gostaria de ter na atração. "Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida", disse.

Novo canal?

Logo depois que a demissão de Catia foi anunciada, especulações de que ela seria contratada por uma nova emissora passaram a ser veiculadas em plataformas de interação virtual. Diante disso, a comunicadora resolveu se pronunciar e negou os boatos.





"Saíram buchichos que a gente agiu de má-fé, que a gente iria trocar uma emissora por outra. Eu sou sempre muito verdadeira, mas tenho que ser verdadeira nos momentos corretos. Se fosse outra época, eu já teria falado horrores" , declarou. "Cada um sabe da sua parte. O que os outros dizem não é um problema meu. Band sabe que sempre serei parte da família", finalizou.

O que diz a Band?

Em nota, a emissora anunciou que continuaria investindo no programa "Melhor da Tarde" e pontuou que lamentava como o fim do contrato se deu: "A Band lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira. Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde com novos quadros e atrações, que serão anunciados em breve" .