Reprodução/PodCatia Beatriz Reis fala sobre sonhos na Cátia Fonseca





















Beatriz Reis foi a grande convidada para o PodCatia, atração de Catia Fonseca no YouTube. A ex-BBB falou sobre tudo o que aconteceu em sua vida após passar pelo Big Brother Brasil e revelou o desejo de se tornar apresentadora.

A contratada da Globo contou que tem um grande sonho, que era se tornar apresentadora de um programa de auditório. Bia revelou, inclusive, os projetos que gostaria de exercer na televisão.





"Meu grande desejo é apresentar um programa. Eu tenho passos a galgar, a seguir, mas estou estudando, estou aprendendo. Estou com meu quadro no Encontro e estou muito feliz. Mas, realmente, quero ter um programa. Quero muito me ver nesse lugar na TV cada vez mais - para além do entretenimento, da informação, que é muito importante - levar alegria para as pessoas" , disse a famosa.

Ela, ainda deu pistas quais atrações gostaria de apresentar e quais ídolos sempre admirou na televisão.

"Acho que é meio Chacrinha, meio Silvio Santos, meio web. Eu penso com plateia, penso no público gritando e eu gritando com o público, sabe? Eu acho que sou do povo, vim do povo. Então, acredito que isso é algo que vou carregar comigo pra sempre. Eu penso num programa de auditório, penso um pouco em talk show, penso em ajudar outras pessoas, descobrir talentos" , frisou.

"Eu amava os quadros que o Silvio Santos fazia, descobrindo talentos. O Luciano Huck com o Lata Velha. O Construindo um Sonho, com o Gugu - eu chorava" , disse.

Amizade com Wanessa Camargo

Beatriz falou sobre a amizade que construiu com sua colega de confinamento, Wanessa Camargo. As duas, que eram de grupos rivais no BBB24, criaram um vínculo forte fora da casa. A filha de Zezé Di Camargo chegou até a cantar no aniversário da contratada da Globo.

"Lá no jogo, como a gente jogava em grupos diferentes, talvez eu não tenha conseguido demonstrar tanto esse carinho. Mas, assim, eu gostei muito da Wanessa, já tinha um carinho muito grande por ela, de afeto. E lá dentro ela me acolheu muito. Quando saímos [do BBB], tudo fluiu naturalmente, Cátia. Foi uma conexão que bateu - a gente se fala, se liga, manda WhatsApp" , contou Bia.

"Ela quer estar ali, participando. Ela cantou no meu aniversário. É uma amiga muito verdadeira. Eu só ganhei presentes do Big Brother" , finalizou.